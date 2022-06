Exposition « dans les sillages de stevenson » Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Guise

Exposition « dans les sillages de stevenson » Guise, 23 juin 2022, Guise. Exposition « dans les sillages de stevenson »

40 Rue des Minimes Guise Aisne

2022-06-23 15:00:00 – 2022-06-30 18:00:00 Guise

Aisne Stevenson l’Écossais, le Français, l’Américain, le Samoan, citoyen du monde.

Stevenson l’écrivain, le voyageur, le malade, l’amoureux de Fanny,

autant de visages au service d’une œuvre remarquable.

Ce grand écrivain a cheminé accompagné de l’ânesse Modestine

dans nos contrées reculées à l’automne 1878 et nous avons fêté

le 130e anniversaire de son passage.

L’exposition que vous allez découvrir est l’un des cadeaux de cet anniversaire,

Guise

