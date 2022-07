Exposition : Dans les nuages, de Quique Gurevich Saint-Pierre-de-Chignac, 12 juillet 2022, Saint-Pierre-de-Chignac.

2022-07-12 – 2022-08-14

Du 12 juillet au 14 août

Dans les nuages, de Quique Gurevich Un argentin en France avec des feutres chinois

A propos de mes dessins

J’habite un espace nourri de forêts et de chiens, de personnes seules ou en heureuse compagnie. Un monde de visages rêveurs, de nature, d’amour et d’humour. De solitudes arrosées de couleurs. De naïveté et de souhaits pour un avenir meilleur. Des oiseaux qui aspirent à voler dans un ciel clair et des gens qui vivent dans les nuages ​​et rêvent de meilleures lunes et de meilleurs soleils.

