Exposition Dans-Les-Murs Aix-en-Provence, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Exposition Dans-Les-Murs 2021-07-12 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-07 19:00:00 19:00:00 361° – Espace d'art contemporain 2 Rue De l'Annonciade

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Autodidacte, Antoine Scozzaro était un artiste peintre portant une affection particulière pour les paysages qu’il figeait dans le temps et la peinture. Ses œuvres, il les a cultivées toute sa vie dans son jardin intime, dévoilant pudiquement ses toiles à quelques-uns. À travers cette exposition posthume, sa petite-fille Sophie rend hommage à l’artiste qu’il fut : passionné et passionnant.



Dans la salle attenante, les œuvres de l’artiste Satabdi Hati se lisent comme une métaphore de la dualité de la vie. Parfois contrôlées, parfois issues d’heureux accidents, les coulures et autres les lignes qui ornent les toiles de l’artiste donnent naissance à des paysages imaginaires où la couleur inspire la forme.

Exposition des artistes Antoine Scozzaro et Satabdi Hati à l’espace 361°

contact@espace361.com +33 6 10 18 69 70 http://www.espace361.com/

