Exposition Dans-Les-Murs à l’Espace 361° Aix-en-Provence, 9 août 2021-9 août 2021, Aix-en-Provence.

Exposition Dans-Les-Murs à l’Espace 361° 2021-08-09 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-28 19:00:00 19:00:00 361° – Espace d’art contemporain 2 Rue De l’Annonciade

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Edith Lagier, artiste peintre, crée avec son cœur. Ses mains, comme des outils au service de son âme, lui permettent de traduire ses émotions les plus pures et directes sur ses toiles.

De son côté, Chrystel Regord questionne la mémoire et ses strates qui remontent à la surface par bribes, laissant dans l’ombre certains détails. Ses œuvres oscillent entre peinture et photographie permettant alors la mise en valeur de cette dernière.

Mauro De Giorgi met lui aussi en valeur sa technique à travers ses réalisations à l’encre. L’artiste, dont l’apprentissage de la technique Sumi-e s’est faite directement auprès d’un grand maître au Japon, aime les textures, l’encre et le papier qui absorbe celle-ci, ne permettant aucune erreur. Enfin, unique sculpteur de cette exposition,

Eric Rodriguez s’inspire du lien entre l’homme et la nature. Il recherche par le biais du bois, et de toutes ses diversités, à exprimer et transmettre une impression. Il injecte un peu de son âme, de sa personnalité, dans chaque volume qu’il crée.

Exposition des artistes : Edith Lagier, Chrystel Regord, Mauro De Giorgi et Eric Rodriguez à l’espace 361°

contact@espace361.com +33 6 10 18 69 70 http://www.espace361.com/

dernière mise à jour : 2021-07-07 par