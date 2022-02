Exposition « Dans les forêts disparues du monde » Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Cajarc Lot Antoine Chapon, Gaëlle Leenhardt, Sybil Montet Et Luca Vanello,

les artistes réuni·e·s pour l’exposition « Dans les forêts disparues du monde » développent chacun·e des gestes de collecte, d’archivage, de préservation voire de recréation artificielle de la nature. À travers des pratiques très diverses, du travail de la terre au développement d’intelligences artificielles, il·elle·s s’interrogent sur les moyens de conserver une mémoire de nos paysages à l’heure du grand déséquilibre écologique. contact@magcp.fr +33 5 65 40 78 19 @Behind fibulas, absorbing surface of a child’s eye, Luca Vanello, 2020

