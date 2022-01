EXPOSITION « DANS LES COULISSES DE BERGERES GUERRIERES » A GETIGNE Gétigné, 16 mars 2022, Gétigné.

EXPOSITION « DANS LES COULISSES DE BERGERES GUERRIERES » A GETIGNE BIBLIOTHEQUE DES CHANGES 3, rue des Changes Gétigné

2022-03-16 – 2022-03-30 BIBLIOTHEQUE DES CHANGES 3, rue des Changes

Gétigné Loire-Atlantique

À l’occasion de la sortie du quatrième et dernier tome de la série « Les Bergères Guerrières », découvrez les coulisses de la création de cette bande dessinée. Venez en apprendre plus sur les différentes étapes de création et sur les personnages qui la composent. Bergères guerrières, c’est l’univers fantastique et médiéval de Molly, de son courageux bouc Barbe Noire, et de leurs amis. Vibrez avec eux au gré d’une aventure qui ne sera pas destinée qu’aux garçons.

du 16 au 30 mars des mercredis de 10h30 à 12h30 et 15h à 18h30, vendredis de 16h15 à 18h30 et samedis de 10h à 12h3

Planches originales, croquis de recherche, carnets de travail, découvrez les coulisses de la célèbre série BD « Bergères guerrières » ! du 16 au 30 mars des mercredis de 10h30 à 12h30 et 15h à 18h30, vendredis de 16h15 à 18h30 et samedis de 10h à 12h30.

bibliothequedeschanges@getigne.fr +33 2 40 36 13 96

À l’occasion de la sortie du quatrième et dernier tome de la série « Les Bergères Guerrières », découvrez les coulisses de la création de cette bande dessinée. Venez en apprendre plus sur les différentes étapes de création et sur les personnages qui la composent. Bergères guerrières, c’est l’univers fantastique et médiéval de Molly, de son courageux bouc Barbe Noire, et de leurs amis. Vibrez avec eux au gré d’une aventure qui ne sera pas destinée qu’aux garçons.

du 16 au 30 mars des mercredis de 10h30 à 12h30 et 15h à 18h30, vendredis de 16h15 à 18h30 et samedis de 10h à 12h3

BIBLIOTHEQUE DES CHANGES 3, rue des Changes Gétigné

dernière mise à jour : 2022-01-20 par