Exposition photographique dans l’église St Pierre et St Paul qui met en avant des éléments architecturaux, sculptés, gravés ou peints que l’on ne remarque pas de prime abord lors d’une visite.

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

