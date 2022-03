Exposition “Dans le mur !” Médiathèque Anne-Laure Arruebo, 19 mars 2022, Quint-Fonsegrives.

Médiathèque Anne-Laure Arruebo, le samedi 19 mars à 11:00

Exposition “Dans le mur !” – Une proposition de Odradek/Pupella-Noguès et de la FAMO (Fédération des Arts de la Marionnette en Occitanie). L’organisation mondiale UNIMA propose le 21 mars de chaque année, la Journée Mondiale de la Marionnette (World Puppetry Day). Pour prendre part à cet événement mondial, Odradek/Pupella-Noguès a proposé à des artistes et compagnies du bassin territorial de la Haute-Garonne et du Tarn de créer le projet d’exposition intitulée “Dans le mur !”. Dans le Mur est une exposition de boîtes aux dimensions identiques, qui donne une vision de la diversité des créations des artistes et des compagnies de théâtre de marionnettes. Chaque boîte exposée est en carton rigide, présentant une ou des marionnettes, ou objets reflétant les différents univers artistiques. Avec la complicité de la FAMO (Fédération des Arts de la Marionnette en Occitanie) et le soutien de la Drac Occitanie (Direction Régionale des Affaires Culturelles – Ministère de la Culture), cette exposition itinérante, élargie aux artistes du théâtre de marionnette d’Occitanie, modulable, pourra être augmentée dans le temps par les apports de nouveaux artistes et la réalisation de nouvelles boîtes. La conception de cette exposition « in progress » a été confiée à la scénographe Claire Saint Blancat, afin de réaliser une exposition itinérante et cohérente dans sa présentation. La première présentation de l’exposition aura donc lieu, à la Médiathèque de Quint-Fonsegrives (Rue des Coteaux, 31130 Quint-Fonsegrives) du 19 au 31 mars 2022, grâce à la complicité de la Mairie de Quint-Fonsegrives et de la Médiathèque Anne-Laure Arruebo. Odradek Pupella-Noguès est un Centre de création, de recherche, de formation, et développement pour les Arts de la marionnette, une ”maison théâtrale”, lieu de convergences de différents territoires artistiques et d’échanges de paroles, basé à Quint. Odradek offre à des artistes et des compagnies de théâtre de marionnettes et arts associés un lieu de travail, de recherche et expérimentation. Sa vocation est d’accompagner des compagnies dans la création de leurs spectacles en les accueillant en compagnonnage, dans un souci d’un dialogue artistique exigeant. Renseignements à l’accueil de la médiathèque au 05.62.16.63.50 ou sur le site Internet.

Journée mondiale de la marionnette

Médiathèque Anne-Laure Arruebo Rue des coteaux 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne



