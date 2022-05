Exposition dans le jardin partagé de la Harengerie Jardin de Reconquête Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Alain Chaste expose ses sculptures art brut dans ce jardin Découvrez Alain Chaste [ici](http://www.art-insolite.com/pageinsolites/insochaste.htm) Exposition d’art brut Jardin de Reconquête 13 rue de la Harengerie 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise

