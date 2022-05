Exposition dans le jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Exposition dans le jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire, 4 juin 2022, Pontoise. Exposition dans le jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire

le samedi 4 juin à Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire

Exposition sur « le jardin face au défi climatique », thème des RV aux jardins. Ce jardin en pelouse se prête à des lectures. Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire 14 rue Alexandre Prachay 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T13:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire Adresse 14 rue Alexandre Prachay 95300 Pontoise Ville Pontoise lieuville Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire Pontoise Departement Val-d'Oise

Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire Pontoise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontoise/

Exposition dans le jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire 2022-06-04 was last modified: by Exposition dans le jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire 4 juin 2022 Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire Pontoise Pontoise

Pontoise Val-d'Oise