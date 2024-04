EXPOSITION « DANS LA PEAU D’UN PRISONNIER DE GUERRE 1944 1947 » Musée de la Bière Stenay, vendredi 1 mars 2024.

Vendredi

L’exposition Dans la peau d’un prisonnier de guerre vous fait découvrir la vie des prisonniers de guerre détenus à Stenay, non pas à travers les écrits et les récits, mais grâce aux découvertes archéologiques, témoignages matériels de l’Histoire.

Issue d’une collaboration entre le Musée de la Bière et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), cette seconde exposition faisant partie d’un diptyque présente plus de 400 objets issus des diagnostics et des fouilles ayant été effectués sur le site de la caserne Chanzy de Stenay (Meuse).

Cette exposition se concentre sur la période allant de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la fermeture du camp de prisonniers et sa reconversion en pôle éducatif à travers des thématiques variées (construction du camp, alimentation, habillement, loisirs, etc.), le visiteur est amené à comprendre comment vivaient les prisonniers de guerre dans le CCPWE n°17 dans l’attente de leur retour au pays.

Entrée payante (tarif d’entrée du Musée)Tout public

3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 13:30:00

fin : 2024-12-01 18:00:00

Musée de la Bière 17 Rue du Moulin

Stenay 55700 Meuse Grand Est

