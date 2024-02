Exposition « Dans la peau d’un arbre » Médiathèque Tarnos, vendredi 1 mars 2024.

L’exposition Dans la peau d’un arbre propose de comprendre ce qu’est un arbre, comment il se construit, se nourrit, se reproduit et comment il vit chaque saison. Les photographies de l’auteure (des clichés d’arbres, de macrophotographies de bois ou de fleurs, de clichés pris au microscope…) sont accompagnées de panneaux de lecture expliquant la vie de l’arbre dans de courts textes vulgarisés. L’ensemble, accessible à tous, est à la fois une exposition photographique pour admirer et une exposition scientifique pour apprendre.

Exposition issue de l’ouvrage de Catherine Lenne, enseignante-chercheuse à l’Université Clermont-Auvergne et l’UMR PIAF.

Entrée libre aux horaires de la médiathèque et en dehors des animations dans la salle d’expo.

Une conférence-débat sera proposée le jeudi 14 mars à 18h30 avec Bruno Moulia, spécialiste de biomécanique plantes. .

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-23

Médiathèque 1 Allée du Fils

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

