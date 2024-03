Exposition Dans la Nature Espace multimédia Gantner Bourogne, vendredi 12 avril 2024.

Exposition Dans la Nature Espace multimédia Gantner Bourogne Territoire de Belfort

Avec Silvi Simon, Stéphanie Roland, Remi Bender, Félix Blume, Pali Meursault, Sébastien Robert, Anne Zimmermann.

Pour les artistes, depuis l’impressionnisme, prendre son matériel et aller dehors s’inspirer de la nature, des paysages n’ont plus rien d’extraordinaire. L’exposition interroge sur ce que l’acte d’aller dans la nature signifie pour les artistes contemporains qui travaillent avec les technologies et comment cet acte entre en résonance avec les réflexions de Baptiste Morizot ou Philippe Descola et ouvre une perspective politique, écologique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:00:00

fin : 2024-07-13 18:00:00

Espace multimédia Gantner 1 Rue de la Varonne

Bourogne 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté lespace@territoiredebelfort.fr

L’événement Exposition Dans la Nature Bourogne a été mis à jour le 2024-03-07 par COORDINATION BELFORT