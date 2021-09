Périgueux Ciméma CGR Périgueux Dordogne, Périgueux Exposition dans la halle du CGR Ciméma CGR Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

### Quelle image de soi pendant la Préhistoire ? sur les traces de la représentation humaine dans l’art paléolithique. L’art du paléolithique supérieur en Europe est essentiellement connu pour ses représentations d’animaux. Les chevaux, les bisons, ou encore des mammouths peuplaient l’imaginaire des populations des temps glaciaires, comme en atteste les représentations sur les parois des grottes ornées. Ces dernières témoignent de toute la beauté et la maîtrise artistique de ces sociétés préhistoriques.Mais qu’en est-il de leur propre image, de la représentation du corps humain ? Même si elle n’est pas aussi fréquente dans l’art préhistorique que certaines figures animalières, l’image humaine est bien présente. Elle se dévoile sous de multiples formes et silhouettes. Tantôt déformée, tantôt réaliste, la représentation humaine en Préhistoire nous transporte dans des évocations faites de métamorphoses, de changements et d’identités mouvantes. L’exposition que propose le Centre National de Préhistoire met en lumière la grande diversité des formes humaines dans l’art paléolithique depuis 36 000 ans et ouvre sur une réflexion globale sur la vision que ces personnes avaient d’elles-mêmes mais aussi sur la façon dont nous, contemporains du XXIe siècle, percevons ces images…

Gratuit. Entrée libre.

