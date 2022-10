EXPOSITION: DANS LA FORÊT Épinal, 5 novembre 2022, Épinal.

EXPOSITION: DANS LA FORÊT

2022-11-05 10:00:00 – 2023-05-21 12:00:00

La forêt est un élément central de l’environnement de l’homme, à la fois naturel et culturel. Les images populaires représentent la forêt des contes et des légendes. Elles rendent hommage à sa beauté ou encore témoignent de l’exploitation de ses ressources par les hommes… Et si la forêt était bien plus que cela ? Si elle représentait tellement qu’on ne la voyait plus vraiment, tel un arbre qui cache la forêt !

Cette exposition a été conçue par la Maison de l’environnement et du développement durable de la Ville d’Épinal qui a eu carte blanche pour s’emparer des collections d’images populaires, avec l’aide du personnel du musée.

Musée de l’image 42 quai de Dogneville Épinal

