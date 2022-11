Exposition « Dans la boîte » de Dorothy Kunhardt Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition « Dans la boîte » de Dorothy Kunhardt Bibliothèque Colette Vivier, 10 novembre 2022, Paris. Du jeudi 10 novembre 2022 au samedi 10 décembre 2022 :

. gratuit

Du 10 novembre au 10 décembre, nous fêtons les 30 ans des éditions MeMo en vous proposant de découvrir les planches illustrées de l’album « Dans la boîte » de Dorothy Kunhardt Les images de cet album, réédité par les éditions MeMo en 2012, composent une fable burlesque et tendre autour du personnage de Pioui, un petit chien de cirque qui ne cesse de grandir. Dorothy Kunhardt est l’une des plus intéressantes auteures américaines pour la jeunesse du milieu du XXe siècle. Une vitrine vous propose de découvrir son histoire et quelques exemplaires d’autres albums qui ont fait date dans l’histoire de la littérature jeunesse. Pour tous, à partir de 3 ans Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

éditions MeMo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 6 rue Fourneyron Ville Paris lieuville Bibliothèque Colette Vivier Paris Departement Paris

Bibliothèque Colette Vivier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition « Dans la boîte » de Dorothy Kunhardt Bibliothèque Colette Vivier 2022-11-10 was last modified: by Exposition « Dans la boîte » de Dorothy Kunhardt Bibliothèque Colette Vivier Bibliothèque Colette Vivier 10 novembre 2022 Bibliothèque Colette Vivier Paris Paris

Paris Paris