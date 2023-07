Exposition d’Annie Popeline « LES ENCHANTERESSES » Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 26 septembre 2023, Paris.

Du mardi 26 septembre 2023 au samedi 21 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

À travers ses pastels et ses acryliques aux touches douces et lumineuses Annie Popeline avec sa série « Les Enchanteresses » célèbre la nature et le féminin sacré.

Annie

Popeline est une praticienne philosophe et artiste pluridisciplinaire aux

origines bretonnes, très impliquée dans le quartier du 14ème depuis

des années et chavilloise depuis peu. Le dessin est revenu dans sa vie comme

une fulgurante nécessité fin 2022.

La série « Les enchanteresses » évoque les rencontres de l’artiste avec la

puissance de la nature et ses sites sacrés comme la forêt de Huelgoat ou les

hauteurs de Cucugnan. Elle se pose souvent dans ce décor végétal et minéral,

élément féminin dont les courbes se fondent au paysage. Son regard s’imprègne

des nuances délicates et vibrantes des paysages qui l’entourent, détournant

toutefois la réalité originelle. Annie Popeline est une coloriste inspirée.

Elle peint en plein air ou à partir de ses propres photos.

Une caresse pour

l’œil qui contemple ses moments d’harmonie.

Venez rencontrer l’artiste Annie Popeline lors du vernissage de l’exposition,

le vendredi 29 septembre à

18h.



Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Annie Popeline EXPOSITION ANNIE POPELINE