“Née en Bretagne, à Quimper, mon parcours d’autodidacte a toujours été attiré par la couleur.

Le hasard d’une rencontre m’a fait découvrir la peinture à l’aiguille, véritable coup de coeur pour cette technique de broderie, le « passé empiétant ».

Après dix ans d’un apprentissage assidu avec du fil de coton, l’expérience acquise aujourd’hui me permet d’utiliser le fil de soie qui donne la vie et la lumière.

Les illustrations naturalistes m’inspirent par la richesse de leurs détails, la poésie m’est apportée par la légèreté des personnages.

J’aime surtout que mes réalisations suscitent une curiosité, une émotion, un rêve et nous rappellent que les travaux d’aiguilles sont intemporels”

Découvrez l’artiste : annick-deliveyne.e-monsite.com

