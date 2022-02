Exposition d’Anne-Andrée Carron Paluel Paluel Catégories d’évènement: Paluel

Seine-Maritime

Exposition d’Anne-Andrée Carron Paluel, 12 mars 2022, Paluel. Exposition d’Anne-Andrée Carron Clos des fées Chemin des Falaises Paluel

2022-03-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00 Clos des fées Chemin des Falaises

Paluel Seine-Maritime Paluel A la suite d’un repérage préalable sur la commune de Paluel, Anne-Andrée Carron a passé 5 semaines en résidence au Clos des Fées au cours de l’automne 2021. Dans l’atelier mis à sa disposition par la commune, elle a travaillé à la création de nouvelles sculptures, inspirées par le souvenir des arbres qu’elle avait conservé en mémoire. Cette exposition est la restitution de ce temps de résidence, intégrant le travail créatif, la cuisson des pièces en terre et leur présentation au public.

A découvrir librement au Clos des fées les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h sur RDV

