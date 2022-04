EXPOSITION DANIELLE RAOUX Pornic, 27 janvier 2022, Pornic.

EXPOSITION DANIELLE RAOUX Salon de la Passerelle Rue de la Source Pornic

2022-01-27 – 2022-04-19 Salon de la Passerelle Rue de la Source

Pornic Loire-Atlantique

Formée au fil du temps aux Beaux-arts, puis auprès d’autres artistes, Dany Raoux peint depuis de longues années.

A l’aquarelle, puis à l’huile sur supports bois ou toiles enduites d’acrylique. Par couches successives, grattages, aplats de couleurs traités à la brosse et reliefs posés au couteau mettant l’accent sur les éléments essentiels de la composition. La géométrie de la couleur guide Son travail. Saisir le réel, l’épurer, traduire le silence, le mystère constituent sa démarche en peinture. Inspirée des maîtres, elle aime les couleurs de Gauguin, les univers de Hopper… Elle aime les compositions où se mêlent architectures et paysages. L’homme y a peu de place mais la vie est toujours présente ; une maison, une cabane, une porte entr’ouverte, une fenêtre éclairée… Participant à de nombreuses expositions, collectives ou personnelles, en Pays de Loire, à Paris, à Dublin, et à Linz en Allemagne, Dany vous invite à regarder ses œuvres sur son site.

Toiles en vente à la boutique de la thalasso.

http://danyraoux.free.fr/

Exposition de l’artiste Danielle Raoux.

+33 2 40 82 68 16 http://www.thalassopornic.com/

Salon de la Passerelle Rue de la Source Pornic

