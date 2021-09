Meyras Meyras Ardèche, Meyras Exposition : Danielle Eberhardt, peintures et Jean-Louis Fialon, œuvres en fer forgé Meyras Meyras Catégories d’évènement: Ardèche

Exposition : Danielle Eberhardt, peintures et Jean-Louis Fialon, œuvres en fer forgé Meyras, 1 octobre 2021, Meyras. Exposition : Danielle Eberhardt, peintures et Jean-Louis Fialon, œuvres en fer forgé 2021-10-01 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 18:00:00

Meyras Ardêche Danielle Eberhardt, peintures et Jean-Louis Fialon, sculptures en fer forgé présenteront leurs œuvres dans la très belle salle voûtée du Château de Hautsegur. patricia.demangeon@orange.fr +33 6 75 81 52 05 http://www.chateauhautsegur.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par

