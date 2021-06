Carennac Carennac Carennac, Lot Exposition Daniel Larue Carennac Carennac Catégories d’évènement: Carennac

Lot

Exposition Daniel Larue Carennac, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Carennac. Exposition Daniel Larue 2021-07-05 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-11 18:00:00 18:00:00

Carennac Lot Carennac Artisanat d’art.

Tout public +33 6 13 73 09 19 Artisanat d’art.

Tout public Carenn’arts

Détails Catégories d’évènement: Carennac, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Carennac Adresse Ville Carennac lieuville 44.91807#1.73269