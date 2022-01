Exposition « Daniel Hourdé » Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Catégories d’évènement: Ainay-le-Vieil

Cher

Exposition « Daniel Hourdé » Ainay-le-Vieil, 1 avril 2022, Ainay-le-Vieil. Exposition « Daniel Hourdé » Ainay-le-Vieil

2022-04-01 – 2022-10-02

Ainay-le-Vieil Cher Exposition de l'artiste plasticien de renommée internationale, Daniel Hourdé. Ses sculptures seront présentées dans les jardins du château d'Ainay le Vieil.

Ainay-le-Vieil

