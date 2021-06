Exposition : Daniel GIRAULT, Guy LE GAL & Christian LEROY Galerie municipale Bernard Nonnet, 11 août 2021-11 août 2021, Erquy.

Exposition du mercredi 11 au mardi 24 août 2021 ouverture quotidienne de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 entrée libre et gratuite — Avec leur propre sensibilité, de multiples techniques et supports, trois artistes costarmoricains nous dévoilent leur monde artistique constitué de dizaines d’œuvres, peintures, gravures, faïences et sculptures sur bois. Avec Daniel GIRAULT, Guy LE GAL et Christian LEROY, tous trois membres de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer, le monde maritime est omniprésent. Mais pas seulement et de nombreuses surprises attendent les visiteurs. Alors laissez-vous guider, d’un estran lumineux au regard perçant d’une jeune navigatrice, en passant par un oursin délicatement ciselé, toutes les œuvres présentées ont en commun, le partage et la sincérité. ### Daniel GIRAULT Né à Saint-Brieuc en 1945, c’est donc sous le signe de la paix qu’est né Daniel GIRAULT. A la fois artiste et humaniste, cette paix inspire l’ensemble de son œuvre. Aussi modeste que multi-talentueux, Daniel ne dira jamais de lui-même qu’il est un artiste de renommée internationale. C’est pourtant le cas. Son parcours artistique lui a fait faire le tour du monde et nous pouvons retrouver ses œuvres dans des collections à travers le monde entier. * Académicien des Arts et Sciences de la Mer * Sociétaire des Artistes Français et du Mérite Artistique Européen France (M.A.E France) * Ex-Vice-Président et délégué du M.A.E France * Chevalier Académique de l’Ordre « GRECI MARINO », Italie * Médaille de Bronze Arts Sciences et Lettres * Croix d’Argent du Mérite et Dévouement Français * Médaille d’or de la Solidarité Culturelle Française * Coté au Akoun 06 68 69 97 33 [http://danielgirault.com/](http://danielgirault.com/) ### Guy LE GAL Après avoir travaillé sur des plateformes en Mer du Nord et avoir été enseignant pendant trente ans, c’est à l’heure de la retraite en 2010, qu’un ami lui confie une bûche d’if à travailler. Sa passion pour le travail du bois naît ainsi avec le plaisir d’entrer en contact avec cette matière. Comme un Compagnon, Guy se forme de stage en stage auprès de professionnels reconnus dans toute la France. Ses sources d’inspiration, il les cherche dans la nature et principalement au fond de la mer. Il est attiré par le côté insolite des animaux qui vivent dans les profondeurs marines : coquillages, étoiles de mer, méduses, oursins … Pour représenter ces animaux millénaires, il pratique un texturage minutieux avec une attention de tous les instants, comme une méditation. « Mes pensées s’envolent et j’essaie de m’imprégner de ce morceau de matière qui a souvent mis des dizaines d’années pour exister. A moi de l’accueillir et d’échanger avec lui … » * Académicien des Arts et Sciences de la Mer [http://www.guylegal.com/](http://www.guylegal.com/) 02 96 73 95 80 ### Christian LEROY Formé durant son adolescence à l’atelier du peintre Auguste LECARPENTIER, Christian LEROY commence à exposer dès ses 17 ans. Diplômé des Arts Appliqués à Paris, il crée son propre studio de graphisme et travaille pour de grandes entreprises technologiques. Parallèlement il enseigne le dessin pendant cinq ans à Paris et anime toujours des ateliers de dessin et de peinture en Bretagne. Christian LEROY a pour thèmes de prédilection, la mer, le portrait et l’architecture, sa peinture est la mémoire d’un arrêt sur image révélant un instant précis où l’illusion devient réalité. Sa dernière série Face[s] au vent – Portraits de gens de mer – est le résultat d’années de rencontres aux détours de quais, de ponts et de bars, presque dix ans à collecter, à dessiner puis à peindre ces regards témoignages. * Académicien des Arts et Sciences de la Mer * Médaille d’argent Arts-Sciences-Lettres [http://www.leroychristian.com/](http://www.leroychristian.com/) 06 95 55 90 38

Mondes sensibles

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor



