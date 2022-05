Exposition : Daniel Davoine – Paysages de Normandie Angerville-l’Orcher Angerville-l'Orcher Catégories d’évènement: Angerville-l'Orcher

Seine-Maritime

Exposition : Daniel Davoine – Paysages de Normandie Angerville-l’Orcher, 3 mai 2022, Angerville-l'Orcher. Exposition : Daniel Davoine – Paysages de Normandie Angerville-l’Orcher

2022-05-03 – 2022-05-30

Angerville-l’Orcher Seine-Maritime Angerville-l’Orcher Jusqu’au 30 mai, la mairie d’Angerville l’Orcher accueille son exposition permanente de Daniel Davoine, “Paysages de Normandie”. L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la mairie, du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h30 (ainsi que les samedis 7, 14 et 28 mai de 15h à 18h, en présence de l’artiste). Jusqu’au 30 mai, la mairie d’Angerville l’Orcher accueille son exposition permanente de Daniel Davoine, “Paysages de Normandie”. L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la mairie, du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h30… +33 2 35 20 92 02 Jusqu’au 30 mai, la mairie d’Angerville l’Orcher accueille son exposition permanente de Daniel Davoine, “Paysages de Normandie”. L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la mairie, du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h30 (ainsi que les samedis 7, 14 et 28 mai de 15h à 18h, en présence de l’artiste). Angerville-l’Orcher

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Angerville-l'Orcher, Seine-Maritime Autres Lieu Angerville-l'Orcher Adresse Ville Angerville-l'Orcher lieuville Angerville-l'Orcher Departement Seine-Maritime

Exposition : Daniel Davoine – Paysages de Normandie Angerville-l’Orcher 2022-05-03 was last modified: by Exposition : Daniel Davoine – Paysages de Normandie Angerville-l’Orcher Angerville-l'Orcher 3 mai 2022 Angerville-l'Orcher seine-maritime

Angerville-l'Orcher Seine-Maritime