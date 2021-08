Buxy Buxy Buxy, Saône-et-Loire Exposition Daniel Chavy Buxy Buxy Catégories d’évènement: Buxy

Exposition Daniel Chavy Buxy, 23 août 2021, Buxy. Exposition Daniel Chavy 2021-08-23 – 2021-09-02 Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy

Buxy Saône-et-Loire EUR 0 0 Daniel Chavy, artiste autodidacte, propose une série de portraits et d’oeuvres au pastel sec. Une exposition enjouée et colorée ! ot.communication@ccscc.fr +33 3 85 92 00 16 https://tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/ Daniel Chavy, artiste autodidacte, propose une série de portraits et d’oeuvres au pastel sec. Une exposition enjouée et colorée ! dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Lieu Buxy Adresse Place de la Gare Bureau d'Information Touristique de Buxy Ville Buxy