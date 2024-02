Exposition « Daniel Buren, Voile/Toile – Toile/Voile, travail situé, 1975-2024 » Rade de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 23 juin 2024.

Cet été, Cherbourg-en- Cotentin réactive Voile/Toile — Toile/Voile de Daniel Buren. L’œuvre majeure du célèbre artiste se compose d’une régate, qui aura lieu dans l’emblématique rade de la ville, et d’une exposition. Plein air, couleurs et mouvement soulignent cette filiation impressionniste historique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23

fin : 2024-06-23

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

