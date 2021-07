La Charité-sur-Loire Bibli Quartiers d'été - cloître La Charité-sur-Loire, Nièvre Exposition d’Angel Martin Bibli Quartiers d’été – cloître La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

le mardi 10 août à 16:00

Les oeuvres d’Angel Martin sont exposées pendant le mois d’Août à la bibli. Venez le rencontrer à l’occasion d’une démonstration de ses différentes techniques !

Entrée libre

Eau forte, pastel et gravure sur bois
8 cour du château, 58400 La Charité sur Loire

2021-08-10T16:00:00 2021-08-10T18:30:00

