Exposition Dandori Ahmad Bibliothèque Václav Havel Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 01 février 2024

de à

Le vendredi 01 décembre 2023

de à

.Tout public. gratuit

Depuis 10 ans, la bibliothèque programme chaque année un cycle autour de la question des migrations, où artistes et chercheurs.ses sont invité.es autour de la large question de l’exil et de l’ailleurs.

Cette année, la formule change quelque peu :

lors d’un week-end thématique, notre programmation met à l’honneur un pays et sa diaspora.

Le pays invité de l’édition 2023 est le Soudan !

Dandori Ahmad est un peintre soudanais arrivé en France en 2014. Sa peinture figurative et colorée aborde les thèmes de la vie quotidienne française et soudanaise mais aussi la grande et la petite Histoire.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Contact : +33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

@dandoriahmad Peinture de Dandori Ahmad/ Portrait de Elhadi Elfadil