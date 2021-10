Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Exposition – Damien Teyssandier Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne Découvrez les peintures de Damien Teyssandier, dans une nouvelle exposition intitulée “In dreams I walk with you”.

Découvrez les peintures de Damien Teyssandier, dans une nouvelle exposition intitulée "In dreams I walk with you".

L'exposition sera visible tout le mois de novembre uniquement pendant les horaires d'ouverture du centre multiculturel.

