Exposition – Dames La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, samedi 17 février 2024.

Exposition – Dames La Ferté-Saint-Aubin

Exposition – Dames Dames est une collection d’illustrations de femmes, réalisées entre 2019 et 2023 par l’illustratrice Hélène Rozenberg, où se mêlent références fictionnelles et réalité.

17 février – 16 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T09:00:00+01:00 – 2024-02-17T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T13:00:00+01:00 – 2024-03-16T15:00:00+01:00

L’exposition est articulée autour de quatre pièces maîtresses – les quatre Dames – qui appartiennent à une série qui réinterprète les figures et symboles des cartes à jouer traditionnelles.

Ces quatre figures donnent matière à la rencontre entre l’ordinaire et le fabuleux, le réel et le fantasmé, dans une mise en scène aussi épurée qu’engagée.

Vernissage en présence de l’artiste vendredi 16 février à 18h30.

La Ferté-Saint-Aubin

Bibliothèque La Ferté Saint Aubin