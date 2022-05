EXPOSITION D’ALVARO MEJIAS – CHALONNES SUR LOIRE, 6 août 2022, .

EXPOSITION D’ALVARO MEJIAS – CHALONNES SUR LOIRE

2022-08-06 – 2022-08-31

Exposition de peintures

Alvaro Mejias est né à Valencia au Venezuela en 1957. Il fait ses premier pas dans la peinture dans l’atelier “El Taller Libre de Arte” de : El Tigre, Anzoategui au Venezuela en 1973.

Il arrive en France en 1975 et fait des études à l’école supérieure des Beaux Arts de Paris.

En 1992, il décide finalement de s’installer et travailler en Bretagne en 1992.

Il réalise des expositions collectives et individuelles dans de nombreux pays tels que l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, les Etats Unis ou encore le Japon mais aussi à Monaco, au Puerto Rico, au Canada, en Yougoslavie, en Suisse,

au Portugal, à Tunis, en Colombiae et biensûr au Vénézuela.

Le peintre peint presque toujours sur la thèmatique des enfants, des femmes et des oiseaux dans un univers surréaliste. Il utilise des chiffons en coton pour les transparences en frottant la peinture sur la toile puis les images apparaissent comme par magie déclare-t-il.

Il réalise ses toiles sans croquis ni dessin et peint directement sur la toile et le reste se fait à l’instinct et grçace au charme de l’imagination.

La peinture lui permet de s’exprimer et de libérer ses craintes, ses rêves, ses désirs et son désir d’illusion d’un monde nouveau…

Venez voir l’exposition d’Alvaro Mejias !

http://www.alvaro-mejias.com/

