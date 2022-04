Exposition DALHIAS, ETCÆTERA – Château de Flamanville Flamanville, 1 juillet 2022, Flamanville.

Exposition DALHIAS, ETCÆTERA – Château de Flamanville Flamanville

2022-07-01 14:00:00 – 2022-10-30 19:00:00

Flamanville Manche

Le Château de Flamanville accueille cette année l’exposition DALHIAS, ETCÆTERA

Avec plus de huit cents variétés, le Château de Flamanville abrite l’unique jardin conservatoire dédié au dahlia. À travers une sélection d’œuvres photographiques, dont celles de Marion Maimon issues d’une commande réalisée in situ, l’exposition DALHIAS, ETCÆTERA explore la fleur et les imaginaires qu’elle suscite.

Une proposition du Centre photographique Rouen Normandie

com@flamanville.fr +33 2 33 52 61 23

