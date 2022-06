Exposition d’Alain Paradol « Le fil dans le chas » Calès Calès Catégories d’évènement: 46350

Calès

Exposition d’Alain Paradol « Le fil dans le chas » Calès, 11 juin 2022, Calès. Exposition d’Alain Paradol « Le fil dans le chas » Galerie Le Lieu Dit 375 chemin de Sainte Marie Calès

2022-06-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-02 18:00:00 18:00:00 Galerie Le Lieu Dit 375 chemin de Sainte Marie

Calès 46350 Alain Paradol est brodeur,il a suivi les cours de l’école de broderie d’art appliquée en Haute Couture,

François Lesage, à Paris, de 1995 à 1998. Il s’inspire de la peinture, du design, des perles, des graines sont incluses dans ses créations. Véritables pièces uniques, ses bijoux de vêtement donnent une touche artistique et

contemporaine à ses réalisations. +33 7 85 32 53 45 le Lieu-Dit

Galerie Le Lieu Dit 375 chemin de Sainte Marie Calès

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 46350, Calès Autres Lieu Calès Adresse Galerie Le Lieu Dit 375 chemin de Sainte Marie Ville Calès lieuville Galerie Le Lieu Dit 375 chemin de Sainte Marie Calès Departement 46350

Calès Calès 46350 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cales/

Exposition d’Alain Paradol « Le fil dans le chas » Calès 2022-06-11 was last modified: by Exposition d’Alain Paradol « Le fil dans le chas » Calès Calès 11 juin 2022 46350 Calès

Calès 46350