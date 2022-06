Exposition d’Alain Caillavet et Nicole Cordillet

2022-09-26 10:00:00 – 2022-10-02 19:00:00 [ Sculpture, peinture ]

Sculpteur depuis l’âge de 14 ans, Alain Caivalliet a développé sa technique dans un premier temps avec le bois. Désormais, c’est la pâte de marbre revêtue de noir ou blanc qu’il travaille sur ses créations, principalement animalières. Pour cette exposition, les peintures de Nicole Cordillet viendront s’associer aux sculptures de son compagnon. sculpture-cavaillet@orange.fr +33 6 41 29 01 66 [ Sculpture, peinture ]

