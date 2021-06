Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Exposition : Dahouët en cartes postales Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André

Exposition : Dahouët en cartes postales Pléneuf-Val-André, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Pléneuf-Val-André. Exposition : Dahouët en cartes postales 2021-07-01 – 2021-08-31

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Revivez l’histoire du port pittoresque de Pléneuf-Val-André à travers une série de cartes postales de collection.

Une exposition à découvrir tout l’été sur le quai des Terre-Neuvas et dans les commerces et restaurants du port. Avec l’association Culture et Patrimoine. patrimoine.culture.pva@gmail.com +33 2 57 25 22 22 Revivez l’histoire du port pittoresque de Pléneuf-Val-André à travers une série de cartes postales de collection.

Une exposition à découvrir tout l’été sur le quai des Terre-Neuvas et dans les commerces et restaurants du port. Avec l’association Culture et Patrimoine. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Ville Pléneuf-Val-André lieuville 48.57824#-2.56568