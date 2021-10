Marcigny Marcigny Marcigny, Saône-et-Loire Exposition d’affiches de films de Belmondo Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Exposition d’affiches de films de Belmondo Marcigny, 28 octobre 2021, Marcigny. Exposition d’affiches de films de Belmondo 2021-10-28 – 2021-11-01 Cinéma Le Vox 12 rue des écoles

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 7 EUR Dans le cadre de la 50ème Rencontre Cinéma de Marcigny, Découvrez les plus belles affiches de films en hommage à Jean-Paul Belmondo. contact@marcynema.org http://www.marcynema.org/ Dans le cadre de la 50ème Rencontre Cinéma de Marcigny, Découvrez les plus belles affiches de films en hommage à Jean-Paul Belmondo. dernière mise à jour : 2021-10-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIT Bourgogne-Franche-ComtéSIT Bourgogne-Franche-Comté

Détails Catégories d’évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Autres Lieu Marcigny Adresse Cinéma Le Vox 12 rue des écoles Ville Marcigny lieuville 46.27659#4.0401