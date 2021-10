Exposition d’affiche de la Révolution a 1848 Nanton, 14 novembre 2021, Nanton.

Exposition d’affiche de la Révolution a 1848 2021-11-14 14:00:00 – 2021-11-21 19:00:00

Nanton Saône-et-Loire Nanton

EUR 0 0 Venez découvrir l’Expositions d’affiche de la vie quotidienne de la Révolution a 1848 a la Salle du Clos Chapot a Nanton.

La section culture et patrimoine ont travaillé dur pendant deux année pour récupérer et déchiffrer toutes ces affiches.

L’entrée est gratuite.

N’oubliez votre masque et votre pass sanitaire.

amicaledesnantonnais71@gmail.com

Venez découvrir l’Expositions d’affiche de la vie quotidienne de la Révolution a 1848 a la Salle du Clos Chapot a Nanton.

La section culture et patrimoine ont travaillé dur pendant deux année pour récupérer et déchiffrer toutes ces affiches.

L’entrée est gratuite.

N’oubliez votre masque et votre pass sanitaire.

dernière mise à jour : 2021-10-16 par