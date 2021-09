Lille centre d'arts plastiques et visuels de Lille Lille, Nord Exposition d’Adrien Degioanni centre d’arts plastiques et visuels de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

**Les Traces du Réel, une exposition à voir à partir du 26 septembre** Adrien Degioanni a été accueilli en résidence de création artistique durant la saison 2020-2021 au CAPV et à l’Ecole d’Arts de Denain, dans le cadre du programme de soutien à la création contemporaine “Archipel” coordonné en région Hauts-de-France par le Frac Grand Large de Dunkerque et associant les écoles d’arts de Boulogne-sur-Mer, du Calaisis, de Denain et de Lille. Ce programme est soutenu par la Drac Hauts-de-France et le Conseil Départemental du Pas-de-Calais. Pour sa fin de résidence au CAPV, Adrien Degioanni présente l’exposition LES TRACES DU RÉEL du 26 septembre au 22 octobre 2021. Ses travaux artistiques sont “des recherches et corrélations matérielles entre le son, les lieux d’expositions et nos corps déambulateurs” que l’exposition LES TRACES DU REEL, constituée de sculptures sonores pensées et conçues tout au long de sa résidence, met en avant. Vernissage en présence de l’artiste le dimanche 26 septembre 2021 entre 10h30 et 13h30, entrée libre selon les mesures sanitaires en vigueur Exposition présentée du 26 septembre au 22 octobre 2021 / mer. > ven. 14h30-18h30 et sam. 14h-18h, entrée libre selon les mesures sanitaires en vigueur Visites en présence de l’artiste : samedi 9 octobre 2021 / 14h > 17h, entrée libre selon les mesures sanitaires en vigueur Atelier parents/enfants 8-12 ANS « Ma colonne sans fin – collage & volume » : samedi 16 octobre à 14h, gratuit sur inscription obligatoire : T. 03 20 54 71 84 ou [vperus@mairie-lille.fr](mailto:vperus@mairie-lille.fr) Groupes constitués & scolaires : visites commentées et visites-ateliers sur rendez-vous 03 20 54 71 84 ou [vperus@mairie-lille.fr](mailto:vperus@mairie-lille.fr)

