Exposition d’ Or et d’ Azur Mauléon, 2 juillet 2022, Mauléon.

2022-07-02 – 2022-12-23 Place de l’Hotel de Ville Musée

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon

Le musée à Bressuire et l’Abbaye à Mauléon, vous invite à découvrir l’histoire du bleu et du doré. Si ces couleurs appartiennent aujourd’hui à notre quotidien, le calme et la pureté du ciel associés à la richesse et au luxe. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, le ciel n’était pas bleu… Ces couleurs ont une histoire. Leur sens comme leur utilisation et leur symbolique ont évolué dans le temps. Des verreries romaines aux bannières du XIXe siècle, du lapis-lazuli au drapeau européen, découvrez cette histoire surprenante et leur place dans notre société.

Cet évènement s’inscrit dans un parcours proposé par plusieurs musées des Deux-Sèvres : le bleu au musée Turpin de Parthenay, le noir et rouge au musée Barré de Thouars, le noir et blanc au musée d’Airvault, sans oublier les musées d’Agesci à Niort et du Sous-officier à Saint-Maixent l’Ecole.

+33 5 49 74 32 24

agglomération-du-bocage-bressuirais

dernière mise à jour : 2022-04-29 par