Exposition d’ Emilien Buffard Mauléon, 5 avril 2022, Mauléon.

2022-04-05 – 2022-05-13 Place de l’Hotel de Ville Musée

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon

EUR Exposition d’Emilien Buffard, Les orphelins du Poopó: récits d’un lac disparu.

La disparition du lac Poopó en Bolivie au cours des deux dernières décennies représente bien plus qu’une autre catastrophe écologique. Le travail documentaire proposé par l’artiste Emilien Buffard, dans cette exposition visuelle, explore l’héritage des orphelins du Poopó. Ces images, réhaussées par des graphismes en noir et blanc d’Angie Strappa, visent à combler un vide laissé par la disparition du lac, et offrent une esquisse de la vie du Poopó, une fiction pour explorer l’illusion, l’opposition et l’absence.

+33 5 49 74 32 24

