Exposition Cycle 25 Arts Seconde Galerie du Centre Wallonie-Bruxelles, 24 juin 2021-24 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 24 juin au 2 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 19h

Le samedi 3 juillet 2021

de 10h à 23h

gratuit

Pour ce cycle sur les films d’artistes, le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris accueillera une exposition liée à cette programmation dans ses différents espaces. Cycle #25 Arts Seconde L’ART À L’ECRAN – Cycle sur les films d’artistes L’art de la post-médialité Après une première édition 2020 qui fut autre que celle espérée et qui muta en cyberspace, en cette saison 2021 – Fractale_Visions Parallaxes – le Centre lance la deuxième édition du cycle 25 Arts Seconde avec une programmation contaminée, densifiée et structurée avec la même ambition de contribuer à la déssasignation des sémantiques visuelles. Un volet en galerie spécifiquement dédié à des formats courts, du clip aux installations vidéos, constitué d’œuvres signées : Baloji, Mehdi-Georges Lahlou, Mathilde Lavenne, Ethel Lilienfeld, Eva L’Hoest, Armand Morin, Daniel A. Swarthnas ;

L’installation Memory Lane de Felix Luque Sánchez, oeuvre cinématographiquee où l’image se décoincide de la perception humaine de la réalité au profit d’une vision électronique d’une machine, se déploie à la faveur du cycle à même le plateau de théâtre. Expositions -> Art Contemporain Galerie du Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin Paris 75004

