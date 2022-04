Exposition Curieux de nature: petites et grosses bêtes d’ici Plouigneau Plouigneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouigneau

Exposition Curieux de nature: petites et grosses bêtes d’ici Plouigneau, 11 avril 2022, Plouigneau. Exposition Curieux de nature: petites et grosses bêtes d’ici Plouigneau

2022-04-11 – 2022-10-28

Plouigneau Finistère Plouigneau Cette exposition met à l’honneur les animaux sauvages qui nous entourent. A travers des photographies et des jeux, petits et grands pourront découvrir certaines petites (et grosses) bêtes des alentours. +33 2 98 79 85 80 http://www.ecomusee-plouigneau.bzh/ Cette exposition met à l’honneur les animaux sauvages qui nous entourent. A travers des photographies et des jeux, petits et grands pourront découvrir certaines petites (et grosses) bêtes des alentours. Plouigneau

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouigneau Autres Lieu Plouigneau Adresse Ville Plouigneau lieuville Plouigneau Departement Finistère

Plouigneau Plouigneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouigneau/

Exposition Curieux de nature: petites et grosses bêtes d’ici Plouigneau 2022-04-11 was last modified: by Exposition Curieux de nature: petites et grosses bêtes d’ici Plouigneau Plouigneau 11 avril 2022 finistère Plouigneau

Plouigneau Finistère