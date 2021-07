Exposition Curieuse ! La Maison du livre, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Bécherel.

Exposition Curieuse !

du jeudi 15 juillet au dimanche 5 septembre à La Maison du livre

### exposition jusqu’au 5 septembre 2021 _Ca vous rend curieux ?_ Contrairement aux idées reçues, la curiosité, loin d’être un défaut, est une capacité extraordinaire à s’enquérir des autres, de l’ailleurs. Regarder, découvrir, s’émerveiller mais aussi interroger, comparer, critiquer sont des actes essentiels dans la relation au monde mais aussi dans la création artistique. Au détour des cabinets de curiosités et à travers l’univers d’_Alice au Pays des Merveilles_, l’exposition rassemblera les œuvres originales des illustrateurs **Nicole Claveloux**, **Frédéric Clément**, **Delphine Jacquot**. Autant d’univers riches et variés que d’objets hétéroclites et poétiques, pourtant réunis sous un dénominateur commun : la curiosité. Horaires d’ouverture sur notre site [> ici <](https://maisondulivredebecherel.fr/infos-pratiques/) Gratuit Le petit monde d'Alice et autres curiosités La Maison du livre 4 route de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

