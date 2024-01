Exposition : « Culture(z) nous » Le Shakirail Paris, jeudi 1 février 2024.

Du vendredi 02 février 2024 au mercredi 07 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 22h00

Le jeudi 01 février 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Exposition organisée par l’association Second Souffle (19e Paris).

Second Souffle est une impulsion, une volonté de renouveau, de prises d’initiative , de changements. Elle est composée d’un noyau de 5 jeunes, issus des divers horizons de la capitale, qui ont décidé d’agir concrètement, à notre échelle et avec nos moyens et enrichie par des adhérents et des bénévoles.

Nous luttons contre les inégalités ainsi que les discriminations. Nous prônons l’inclusion, le partage et la découverte.

Basée dans le 19e au sein du quartier de Danube, notre association a une visée locale mais tend à s’étendre à de nouveaux lieux et espaces. L’association est récente, née du désir d’agir collectivement et animée par le souhait d’atteindre nos objectifs. Notre force se trouve dans notre capacité à mobiliser divers types d’acteurs: bénévoles, partenaires associatifs, médias etc.

Plus d’infos sur l’association second Souffle ici !

Vernissage le jeudi 1er février à 18h puis permanences de 14h à 22h.

Le Shakirail 72 rue Riquet 75018 Paris

Contact : https://shakirail.curry-vavart.com/exposition-culturez-nous/ https://shakirail.curry-vavart.com/wp-content/uploads/Portfolio-Culturez-nous-v6.pdf

©Second Souffle