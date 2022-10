Exposition culturelle : Migrations du vivant, 25 octobre 2022, .

Exposition culturelle : Migrations du vivant



2022-10-25 10:00:00 – 2023-02-04 17:30:00

EUR 0 0 L’exposition présente les différents types de migrations, humaines et animales, qui ont construit et jalonné le territoire du Haut-

Béarn au fil des siècles. L’émigration en Béarn existe dès le 18e siècle vers l’Espagne, les Îles ou l’Amérique du Sud. Au début du 19e siècle, c’est l’appel du « Nouveau Monde » : les pionniers partent vers 1840 puis s’établit une chaîne migratoire qui s’amplifie vers 1870-1890 et qui va diminuer jusqu’à la Première Guerre mondiale.

L’exposition offre à découvrir une galerie de portraits atypiques d’émigrés béarnais qui ont marqué l’histoire de leur pays de naissance ou d’adoption.

L’exposition présente les différents types de migrations, humaines et animales, qui ont construit et jalonné le territoire du Haut-

Béarn au fil des siècles. L’émigration en Béarn existe dès le 18e siècle vers l’Espagne, les Îles ou l’Amérique du Sud. Au début du 19e siècle, c’est l’appel du « Nouveau Monde » : les pionniers partent vers 1840 puis s’établit une chaîne migratoire qui s’amplifie vers 1870-1890 et qui va diminuer jusqu’à la Première Guerre mondiale.

L’exposition offre à découvrir une galerie de portraits atypiques d’émigrés béarnais qui ont marqué l’histoire de leur pays de naissance ou d’adoption.

dernière mise à jour : 2022-10-15 par