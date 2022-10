Exposition culturelle : Mémoire du Canfranc, une ligne de chemin de fer qui marque hommes et paysages

2022-12-15 10:00:00 – 2023-01-15 17:30:00 EUR 0 0

Par les associations Mémoire d’Aspe et Canfranc 1928. Voilà des siècles que les vallées du Haut-Aragon et d’Aspe partagent une longue histoire commune. Les simples sentes pastorales ont progressivement été remplacées par un chemin carrossable avant de devenir deux voies internationales : l’une routière, l’autre ferroviaire. À travers un incessant aller-retour entre passé et présent, l’exposition relève combien la construction de la ligne ferroviaire Pau-Canfranc-Saragosse a marqué de manière indélébile les paysages de nos deux vallées, d’Oloron à Jaca.

