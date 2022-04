Exposition culturelle – Le corps en mouvement, expressions et représentations, 1 mars 2022, .

Exposition culturelle – Le corps en mouvement, expressions et représentations

2022-03-01 – 2022-03-05

EUR 0 0 Par la Villa Bedat Centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn

Cette exposition invite à considérer le geste, caractérisé par le mouvement du corps ou d’une partie du corps, comme vecteur d’une métaphore, d’une signification symbolique, d’accompagnement du discours et de la communication non verbale. À travers la langue des signes, la langue sifflée, la pantomime, la représentation du mouvement et de l’expression non verbale et corporelle dans les arts plastiques et visuels… la gestualité propre à une personne, à une culture ou à une activité donnée prend tous son sens, elle s’exprime !

