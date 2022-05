Exposition Cuisery, 30 septembre 2022, Cuisery.

Exposition Office de Tourisme 32 Place d’Armes Cuisery

2022-09-30 – 2022-11-06 Office de Tourisme 32 Place d’Armes

Cuisery Saône-et-Loire

EUR 0 Exposition – Le Centre d’Animation Social et Culturel de Cuisery. Suite au défilé de mode effectué à la Maison de Retraite en 2019, les bénévoles ont souhaité revivre une expérience qui les porte. Elles ont donc décider de fabriquer un livre géant relatant l’histoire du centre de Cuisery. Grâce à du matériel de récupération et des connaissances en couture, ce livre a pris forme. L’exposition comporte également des autres sujets fabriqués à la main aidant au dialogue et à l’échange social.

Exposition – Le Centre d’Animation Social et Culturel de Cuisery. Suite au défilé de mode effectué à la Maison de Retraite en 2019, les bénévoles ont souhaité revivre une expérience qui les porte. Elles ont donc décider de fabriquer un livre géant relatant l’histoire du centre de Cuisery. Grâce à du matériel de récupération et des connaissances en couture, ce livre a pris forme. L’exposition comporte également des autres sujets fabriqués à la main aidant au dialogue et à l’échange social.

Office de Tourisme 32 Place d’Armes Cuisery

dernière mise à jour : 2022-05-13 par