Partager la diversité des émotions de la rue cubaine. Au travers de ses différents voyages, le photographe Christophe Le Boulaire, vous propose près de 70 clichés dans les rues de Cuba. Venez découvrir ses photos hautes en couleurs du 15 novembre au 15 décembre 2023 au sein du FIAP Paris – Niveau Europe 1er étage et Niveau Amériques – 2. L’exposition est accessible à tous 7 jours sur 7 et 24h/24. Entrée gratuite. Un vernissage est organisé le jeudi 16 novembre à partir de 19h00. FIAP Paris 30 RUE CABANIS 75014 Paris Contact : https://www.fiap.paris/evenements/exposition-cuba-street/

Photographe : Christophe Le Boulaire

